Украинский омбудсмен возмущена предложением РФ о встрече с Сенцовим после 22 июня

Российская сторона предложила осуществить первый визит в Омск 16 июня

Украинский омбудсмен Людмила Денисова выступила против предложения Российской Федерации о визите к Олегу Сенцову после 22 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Так, Денисова настаивает на посещении осужденного в ближайшее время.

Как сообщалось, 14 июня детали поездки Денисовой и возможность ее визитов украинцев, заключенных в России, обсудили в Москве в офисе российского омбудсмена. Стороны договорились посетить по 34 узника.

"Вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в город Лабытнанги, где держится Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - сообщила Денисова.

Вместе с тем, омбудсмен отметила, что переговоры с российской стороной продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова уехала в Россию, чтобы посетить украинцев-политзаключенных Кремля.