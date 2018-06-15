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Український омбудсмен обурена пропозицією РФ про зустріч із Сенцовим після 22 червня

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 06:11
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

Російська сторона запропонувала здійснити перший візит до Омська 16 червня

Український омбудсмен Людмила Денисова виступила проти пропозиції Російської Федерації про візит до Олега Сенцова після 22 червня. Про це йдеться у повідомленні на сайті омбудсмена.

Так, Денисова наполягає на відвідуванні засудженого найближчим часом.

Як повідомлялося, 14 червня деталі поїздки Денісової і можливість її візитів до українців, ув’язнених у Росії, обговорили у Москві в офісі російського омбудсмена. Сторони домовилися відвідати по 34 в’язні.

"Питання з візитом до Олега Сенцова залишається відкритим. Ми наполягаємо на якомога швидшій поїздці до міста Лабитнангі, де тримається Олег, а Росія пропонує можливу дату візиту після 22 червня. Нас це категорично не влаштовує! Ми будемо далі наполягати на тому, щоб ми поїхали туди найближчими днями", - повідомила Денисова.  

Разом з тим, омбудсмен зазначила, що переговори з російською стороною тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український омбудсмен Людмила Денісова поїхала до Росії, щоб відвідати українців-політв’язнів Кремля.

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Теги публікації: Російська Федерація, омбудсмен, Олег Сенцов, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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