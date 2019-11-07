Россия переселила в Крым более 140 тыс. граждан, - Денисова

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Россияне были переселены под разными мотивами

За 5 лет оккупации Крыма на полуостров были переселены более 140 тысяч граждан Российской Федерации. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По словам Денисовой, с момента российской оккупации в Крым под разными мотивами переселили более 140 тысяч граждан РФ. Она пояснила, что своими гражданами Россия замещает утраченное на оккупированной территории населения.

"РФ замещает населения на оккупированной территории Крыма своими гражданами, ведь после оккупации часть граждан Украины переехали жить на материковую Украину. Под разными мотивами за время оккупации переселены свыше 140 тысяч российских граждан", - написала омбудсмен.

Также она отметила, что Российская Федерация нарушает нормы международного права, не выполняет резолюцию ООН и нарушает четвертую Женевскую конвенцию.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООН признали нарушение Россией Женевских конвенций из-за переселения людей из материковой части в оккупированный Крым с целью изменить демографию полуострова.

Кроме того, РБК-Украина писало, что украинская делегация в ООН планирует представить обновленную резолюцию по Крыму. Главной целью обновленной резолюции является попытка заставить Россию вывести свои войска из Крыма и завершить оккупацию.