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Украинский моряк с "Яны Капу" попал в плен россиян во второй раз

Фото: Евгений Семидоцкий (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

Евгения Семидоцкого - члена захваченного РФ экипажа рейдового буксира "Яны Капу", освобожденного из плена в 2019 году, россияне снова взяли в плен. Второй раз за последние 4 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года", - рассказал он.

До того, как попасть в плен во второй раз, Семидоцкий в Сватово работал в пожарно-спасательном отряде местной ГСЧС.

"Оставался там до последнего, чтобы помогать людям", - добавил Гайдай.

Как сообщалось, буксир "Яны Капу" был захвачен Россией в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине буксир вместе с другим бронированным катером "Бердянск" и артиллерийским катером "Никополь".

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