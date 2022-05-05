RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Український моряк з "Яни Капу" потрапив до полону росіян вдруге

Фото: Євген Семидоцький (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

Євгена Семидоцького - члена захопленого РФ екіпажу рейдового буксира "Яни Капу", звільненого з полону в 2019 році, росіяни знову полонили. Другий раз за останні 4 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Євгеній Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні. Вдруге за останні чотири роки", - розповів він.

До того, як потрапити в полон вдруге, Семидоцький у Сватовому працював у пожежно-рятувальному загоні місцевої ДСНС.

"Залишався там до останнього аби допомагати людям", - додав Гайдай.

Як повідомлялось, буксир "Яни Капу" був захоплений Росією в районі Керченської протоки під час походу з Одеси в Маріуполь у листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні буксир разом з іншим броньованим катером "Бердянськ" і артилерійським катером "Нікополь".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримВійна в УкраїніДонбас