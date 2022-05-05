Український моряк з "Яни Капу" потрапив до полону росіян вдруге

Євгена Семидоцького - члена захопленого РФ екіпажу рейдового буксира "Яни Капу", звільненого з полону в 2019 році, росіяни знову полонили. Другий раз за останні 4 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

До того, як потрапити в полон вдруге, Семидоцький у Сватовому працював у пожежно-рятувальному загоні місцевої ДСНС.

"Євгеній Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні. Вдруге за останні чотири роки", - розповів він.

Як повідомлялось, буксир "Яни Капу" був захоплений Росією в районі Керченської протоки під час походу з Одеси в Маріуполь у листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні буксир разом з іншим броньованим катером "Бердянськ" і артилерійським катером "Нікополь".

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