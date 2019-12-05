Украинский лоукостер запустит четыре новых рейса из Запорожья

Украинская лоукост авиакомпания SkyUp откроет четыре новых курортных направления из аэропорта Запорожья в Кипр, Италию, Болгарию и Грузию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SkyUp.

Сообщается, что рейсы стартуют с конца мая. В частности, полеты будут осуществляться с 27 мая в Ларнаку (Кипр), с 1 июня в Римини (Италия), а также со 2 июня в Батуми (Грузия) и Бургас (Болгария).

Рейс Запорожье-Батуми будет осуществляться дважды в неделю по вторникам и пятницам. По остальным направлениям полеты будут проводиться один раз в неделю: Римини - по понедельника, Бургас - по вторникам, Ларнака - по средам.

Минимальная цена билета в одну сторону по направлению Запорожье-Ларнака и Запорожье-Бургас составляет 1605 грн. В Батуми билеты стартуют от 1653 грн, в Римини - от 1893 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что SkyUp начнет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону. Полеты начнут выполнять летом 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что SkyUp открывает новый рейс из Киева в итальянский город Бари. Рейсы стартуют 30 марта 2020 года и будут осуществляться дважды в неделю. Минимальная цена билета составит 1700 гривен в одну сторону.