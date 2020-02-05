Украинский лоукостер запускает рейс в Прагу из еще одного города Украины

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Рейсы начнут осуществлять с 29 марта

Украинская лоукост-компания SkyUp с 29 марта начнет регулярные полеты из Запорожья в Прагу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsAvia.

Как сообщается, рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билетов стартует от 1470 гривен в одну сторону и 3130 гривен в обе стороны по безбагажному тарифу. С учетом перевозки одной единицы багажа весом до 23 кг билеты обойдутся от 2580 гривен в одну сторону и от 5390 гривен в обе стороны.

Отмечается, что разрешение на полеты из Запорожья в Прагу авиакомпания получила на заседании комиссии Государственной авиационной службы Украины 28 января.

Напомним, греческая авиакомпания Ellinair с 22 апреля будет осуществлять прямые перелеты на Крит, Корфу, Закинф и Салоники из аэропорта "Киев". На остров Корфу самолеты авиакомпании будут летать с 28 мая до 11 октября дважды в неделю. На остров Закинф - с 25 мая по 5 октября один раз в неделю.

Кроме того, авиакомпания SkyUp решила приостановить выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. С 1 февраля рейсы авиакомпании будут прекращены в связи с продлением запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.