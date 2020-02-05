Український лоукостер запускає рейс до Праги з ще одного міста України

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Рейси почнуть здійснювати з 29 березня

Українська лоукост-компанія SkyUp з 29 березня почне регулярні польоти з Запоріжжя в Прагу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsAvia.

Як повідомляється, рейси будуть виконуватися двічі на тиждень щочетверга і щонеділі.

Вартість квитків стартує від 1470 гривень в одну сторону і 3130 гривень в обидві сторони по без багажному тарифу. З урахуванням перевезення однієї одиниці багажу вагою до 23 кг квитки коштуватимуть від 2580 гривень в одну сторону і від 5390 гривень в обидві сторони.

Зазначається, що дозвіл на польоти з Запоріжжя в Прагу авіакомпанія отримала на засіданні комісії Державної авіаційної служби України 28 січня.

Нагадаємо, грецька авіакомпанія Ellinair з 22 квітня буде здійснювати прямі перельоти на Крит, Корфу, Закінф і Салоніки з аеропорту "Київ". На острів Корфу літаки авіакомпанії літатимуть з 28 травня до 11 жовтня двічі на тиждень. На острів Закінф - з 25 травня по 5 жовтня один раз на тиждень.

Крім того, авіакомпанія SkyUp вирішила призупинити виконання регулярних рейсів у Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова. З 1 лютого рейси авіакомпанії будуть припинені у зв'язку з продовженням заборони на польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.