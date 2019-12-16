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Український лоукостер запускає нові рейси з Харкова

Новини » Туризм     16.12.2019 - 17:17
Український лоукостер запускає нові рейси з Харкова
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Авіарейси почнуть здійснювати навесні 2020 року

Українська лоукостер SkyUp запустить нові авіарейси з Харкова в Тбілісі, Батумі, Таль-Авів і болгарський Бургас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії Facebook.

Як повідомляється, почнуть здійснювати авіарейси навесні наступного року.

зокрема, авіарейси з Харкова у Тбілісі будуть здійснюватися двічі на тиждень - по понеділках і четвергах - з 29 березня. Ціни на авіаквитки складуть від 1,8 тис. гривень в одну сторону.

До грузинському Батумі з Харкова можна буде дістатися за 1,9 тисячі гривень, а назад за 1,75 тис. гривень. Рейси почнуть виконувати з 29 травня наступного року по вівторках і п'ятницях.

Авіарейси компанії з Харкова у Тель-Авів почнуть виконувати з 29 березня щочетверга та щонеділі за 2,4 тис. гривень в одну сторону. Авіарейси в Бургас здійснювати один раз на тиждень - у вівторок. Ціни стартують від 1,43 тис. гривень. Перший рейс відбудеться 2 червня.

Нагадаємо, лоукостер Ernest Airlines призупиняє рейси за маршрутами Київ - Генуя, Харків - Рим і Харків - Мілан через нерентабельність на зимовий сезон. До кінця зимового сезону авіакомпанія Ernest Airlines буде співпрацювати тільки з аеропортами Києва, Одеси і Львова.

Крім того, SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують 30 березня наступного року і здійснюватимуться двічі на тиждень. Мінімальна ціна квитка складе 1,7 тис. гривень в одну сторону.

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