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Турецкий лоукостер откроет новый рейс из Киева

Новости » Общество     06.11.2019 - 15:58
Турецкий лоукостер откроет новый рейс из Киева
Фото: Pegasus Airlines (из открытых источников)

Pegasus Airlines открывает 26 апреля 2020 года рейс Киев-Даламан

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines весной 2020 года откроет новый рейс из Киева в Даламан (Турция). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.

Сообщается, что рейс "Киев-Даламан" начнет полеты 26 апреля 2020 года из аэропорта Жуляны ("Киев" имени Сикорского). Рейсы будут осуществляться один раз в неделю - по воскресеньям из Даламана и по понедельникам из Киева.

С июня количество полетов увеличиться до трех в неделю. Из Даламана - по вторникам, четвергам и воскресеньям, из Киева - по понедельникам, средам и пятницам. Перелеты являются сезонными и планируются до 23 октября 2020 года.

Также сообщается, что во время зимнего сезона Pegasus Airlines выполнит рейсы лишь в одном направлении "Борисполь-Анкара".

Напомним, ранее сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp 29 октября запустила рейсы из Харькова в Тбилиси (Грузия). Авиарейсы по маршруту будут выполняться по вторникам и пятницам, стоимость билетов стартует от 1791 грн.

Также РБК-Украина писало, что все экипажи немецкой авиакомпании Lufthansa присоединятся к всеобщей забастовке 7 и 8 ноября. Страйк затронет все рейсы Lufthansa, вылет которых запланирован из немецких аэропортов.

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