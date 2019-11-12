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Український лоукостер відкриває новий рейс в Італію

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 14:25
Український лоукостер відкриває новий рейс в Італію
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Рейс Київ-Барі стартує з 30 березня 2020 року

Українська авіакомпанія SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Повідомляється, що рейси стартують з 30 березня 2020 року і будуть здійснюватися двічі на тиждень - по понеділках (виліт з Києва о 11:10) і п'ятницях (виліт в 11:25). Час польотів складе 2,5 години.

Мінімальна ціна квитка становитиме 1700 гривень в одну сторону і 3500 обидві, з урахуванням перевезення лише ручної поклажі до 7 кг. З одним багажем до 23 кг вартість квитка у обидві сторони буде дорівнювати 5200 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SkyUp 29 жовтня запустив новий рейс з Харкова у Тбілісі. Перельоти за маршрутом будуть виконуватися по вівторках і п'ятницях, вартість квитків стартує від 1791 грн.

Також РБК-Україна писало, що турецький лоукостер Pegasus Airlines навесні 2020 року відкриє новий рейс з Києва до Даламан (Туреччина). Рейс почне польоти 26 квітня 2020 року з аеропорту Жуляни ("Київ" імені Сікорського) і буде здійснюватися один раз на тиждень - по неділях з Даламан і щопонеділка з Києва.

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Новини України ІталіяавиасообщениеSkyUp
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