Украинский лоукостер открыл продажу билетов на рейсы для эвакуации украинцев из Чехии

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на дополнительные рейсы для эвакуации украинских граждан из Чехии из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Чехии в Тwitter.

Как отмечается, дополнительные рейсы состоятся 22 и 24 марта.

"Для эвакуации украинских граждан из Чехии украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на дополнительные рейсы 22 и 24 марта", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис отметил, что более 3 тысяч граждан Украины зарегистрировались в Посольстве в Чехии для эвакуации.

"Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами", - написал он.

Напомним, 15 марта самолет спецрейсу компании SkyUp Airlines вылетел для эвакуации украинцев из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Ранее сообщалось, 14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии.