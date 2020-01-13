Украинский лоукостер изменил правила перевозки пассажиров и багажа

С 16 января украинский лоукостер SkyUp вводит новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Как сообщается, изменения будут введены в тарифы Standard и Flex. Теперь один пассажир сможет перевозить одну единицу багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см (до этого огранчений по сумме измерений не было).

Кроме того, норма багажа для ребенка до двух лет будет составлять 10 кг и 115 см в сумме измерений только для этих двух тарифов.

Кроме того, были внесены уточнения в правила перевозки ручной клади. Общий вес в 7 кг и размеры 55х40х20 см не изменились, однако теперь у авиакомпании новые требования к дополнительным единицам ручной клади. Если раньше указывалось, что на борт можно пронести женскую или мужскую сумку, единицу верхней одежды, папку для бумаг, печатные издания для чтения, ноутбук, зонтик или трость, а также питание для ребенка, то с 16 января общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры 35х20х10 см. Питание для ребенка - вес до 5 кг, параметры 40х30х20 см. Покупка дополнительного места ручной клади пассажиру обойдется в 25 евро.

Нестандартный багаж, перевозимый в салоне, теперь не должен превышать 75 кг (ранее - 80 кг), а его размеры - 40х55х115 см (ранее правила гласили, что он просто должен помещаться на отдельном кресле). Стоимость этой услуги при оформлении на сайте составит 40 евро, в аэропорту - 60 евро.

Перевозка спортивное снаряжение на борту самолетов украинского лоукостера SkyUp стала несколько проще: теперь сумма измерений может составить до 330 см. При этом перевезти инвентарь можно и бесплатно, если его общий вес вместе с багажом не превышает 23 кг. Иначе перевозка спортинвентаря обойдется пассажиру в 25 евро либо 50 евро в зависимо от того, была оформлена услуга на сайте или непосредственно в аэропорту.

Также были изменены правила перевозки детей. Так, отправить ребенка без сопровождения в пределах Украины, предварительно оформив соответствующую услугу, можно в возрасте от 5 до 14 лет (раньше - от 2 до 14), а за границу - от 5 до 16 лет (раньше - от 2 до 16). Сопровождение несовершеннолетнего ребенка у авиакомпании стоит 50 евро.

Кроме того, украинский лоукостре изменил правила перевозки животных в пассажирском салоне. Если до этого правила SkyUp позволяли брать в салон "мелких животных", то теперь эта формулировка была изменена на "котов и собак". Вместе с тем, разрешенный вес животного вместе со средством транспортировки увеличился с 7 до 8 кг. Также раньше разрешалось, чтобы параметры контейнера для животного в сумме трех измерений не превышали 115 см, а теперь определение более четкое - 50х40х20 см. В багажном отделении можно перевозить живность весом до 23 кг с клеткой, параметры которой составляют до 310 см в сумме трех измерений.

Перевозка животного в салоне оценивается в 40 евро при условии покупки услуги на сайте и 50 евро - в аэропорту. В багажном отделении - соответственно 80 и 100 евро.

Кроме того, компания ограничила возможность смены даты вылета в личном кабинете. Этой опцией можно воспользоваться бесплатно в рамках тарифа Economy Flex и за 50 евро - в рамках Economy Standard не менее чем за 12 часов до вылета, но уже не на всех рейсах - кроме Зальцбурга и Коломбо.

Напомним, SkyUp запустит новые авиарейсы из Харькова в Тбилиси, Батуми, Таль-Авив и Бургас. Авиарейсы начнут осуществлять весной 2020 года.

Кроме того, SkyUp открывает новые рейсы из Киева в Лиссабон (Португалия) и Тирану (Албания). Сообщается, что полеты в Лиссабон стартуют с 29 марта. В Тирану полеты стартуют с 30 мая.