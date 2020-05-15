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Украинский легкоатлет получил бронзу ЧЕ-2014 после дисквалификации россиянина

Новости » Спорт     15.05.2020 - 14:02
Украинский легкоатлет получил бронзу ЧЕ-2014 после дисквалификации россиянина
Фото: Руслан Дмитренко (uaf.org.ua)

Это стало возможным благодаря дисквалификации россиянина

Украинский легкоатлет Руслан Дмитренко стал бронзовым призером по спортивной ходьбе на 20 км чемпионата Европы 2014 года в Цюрихе (Швейцария). Это стало возможным после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил россиянина Александра Иванова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ФЛАУ.

Победителем чемпионата Европы тогда стал испанец Мигель Анхель Лопес (1:19.44). Александр Иванов (1:19.45) получил серебряную медаль, Денис Стрелков и Руслан Дмитренко показали одинаковое время - 1:19.46, однако десятые доли секунды были на стороне Стрелкова.

Таким образом, после дисквалификации Иванова бронзовая награда всего за шесть лет поступила в Руслана Дмитренко, а Стрелков стал вторым.

В 2014 году Руслан Дмитренко также стал победителем Кубка мира по спортивной ходьбе, установил национальный рекорд Украины и был признан лучшим скороходом года в мире на дистанции 20 км по итогам серии IAAF Race Walking Challenge.

Напомним, Международный олимпийским комитет (МОК) лишил украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золота Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины чемпионат Европылегкая атлетикадисквалификация
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