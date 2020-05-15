Український легкоатлет отримав бронзу ЧЄ-2014 після дискваліфікації росіянина

Фото: Руслан Дмитренко (uaf.org.ua)

Це стало можливим завдяки дискваліфікації росіянина

Український легкоатлет Руслан Дмитренко став бронзовим призером зі спортивної ходьби на 20 км чемпіонату Європи 2014 року в Цюриху (Швейцарія). Це стало можливим після дискваліфікації через порушення антидопінгових правил росіянина Алєксандра Іванова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сайт ФЛАУ.

Переможцем чемпіонату Європи тоді став іспанець Мігель Анхель Лопес (1:19.44 хв). Олександр Іванов (1:19.45 год) отримав срібну медаль, Денис Стрєлков і Руслан Дмитренко показали однаковий час - 1:19.46 год, проте десяті долі секунди були на боці Стрєлкова.

Таким чином, після дискваліфікації Іванова бронзова нагорода лише за шість років надійшла до Руслана Дмитренка, а Стрєлков став другим.

У 2014 році Руслан Дмитренко також став переможцем Кубка світу зі спортивної ходьби, встановив національний рекорд України і був визнаний найкращим скороходом року у світі на дистанції 20 км за підсумками серії IAAF Race Walking Challenge.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійським комітет (МОК) позбавив українського важкоатлета Олексія Торохтія золота Олімпіади 2012 року в Лондоні.

Автор: Вера Олейник