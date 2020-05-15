ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Український легкоатлет отримав бронзу ЧЄ-2014 після дискваліфікації росіянина

Новини » Спорт     15.05.2020 - 14:02
Український легкоатлет отримав бронзу ЧЄ-2014 після дискваліфікації росіянина
Фото: Руслан Дмитренко (uaf.org.ua)

Це стало можливим завдяки дискваліфікації росіянина

Український легкоатлет Руслан Дмитренко став бронзовим призером зі спортивної ходьби на 20 км чемпіонату Європи 2014 року в Цюриху (Швейцарія). Це стало можливим після дискваліфікації через порушення антидопінгових правил росіянина Алєксандра Іванова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сайт ФЛАУ.

Переможцем чемпіонату Європи тоді став іспанець Мігель Анхель Лопес (1:19.44 хв). Олександр Іванов (1:19.45 год) отримав срібну медаль, Денис Стрєлков і Руслан Дмитренко показали однаковий час - 1:19.46 год, проте десяті долі секунди були на боці Стрєлкова.

Таким чином, після дискваліфікації Іванова бронзова нагорода лише за шість років надійшла до Руслана Дмитренка, а Стрєлков став другим.

У 2014 році Руслан Дмитренко також став переможцем Кубка світу зі спортивної ходьби, встановив національний рекорд України і був визнаний найкращим скороходом року у світі на дистанції 20 км за підсумками серії IAAF Race Walking Challenge.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійським комітет (МОК) позбавив українського важкоатлета Олексія Торохтія золота Олімпіади 2012 року в Лондоні.

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України чемпионат Европылегкая атлетикадисквалификация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся