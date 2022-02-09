Украинский легионер забил фантастический гол за свой клуб (видео)

В кубке Венгрии состоялся матч между "Фехерваром" и клубом второго дивизиона "Сегед"

Напомним, что за "Фехервар" выступают четыре украинских футболиста: Иван Петряк, Евгений Макаренко, Богдан Леднев и Артем Шабанов

На 16-й минуте Иван Петряк после передачи Богдана Леднева забил второй гол "Фехервара" в матче.

Для Петряка это уже шестой гол в нынешнем сезоне. Леднев сделал второй ассист в трех матчах за новый клуб.

Матч завершился победой "Фехервара" со счётом 3:0.

Петряк провел на поле 78 минут, Леднев – 58 минут, а Макаренко отыграл весь матч.