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Бразильский "Палмейрас" стал первым финалистом Клубного чемпионата мира

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Абу-Даби, Среда 09 февраля 2022 11:28
Бразильский "Палмейрас" стал первым финалистом Клубного чемпионата мира Фото: "Палмейрас" вышел в финал Клубного ЧМ-2021 (twitter.com/Palmeiras)
Автор: Антон Федорцив

В рамках 1/2 финала Клубного чемпионата мира бразильский "Палмейрас" уверенно одолел египетский "Аль-Ахли". Главным героем "зеленейших" стал Дуду.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Бразильский гранд шокировал оппонента двумя голами перед и сразу после перерыва. На 39-й минуте бывший "динамовец" Дуду пасом в одно касание вывел на свидание с кипером Рафаэля Вейгу – хавбек был точным.

На старте же второй половины дуэт бразильцев поменялся ролями. Вейга подыграл партнеру по команде, а Дуду классным выстрелом из угла штрафной попал в дальнюю девятку.

"Аль-Ахли" пытался навязать борьбу, однако получил еще два удара. Сперва гол Шерифа справедливо отменили из-за офсайда. На 81-й минуте Айман Ашраф был удален за грубый фол.

В финале турнира "Палмейрас" 12 февраля встретится с победителем пары "Аль-Хиляль" – "Челси".

Клубный чемпионат мира-2021, 1/2 финала

"Палмейрас" – "Аль-Ахли" – 2:0

Голы: Вейга, 39, Дуду, 49

Удаление: Ашраф, 81 (АА)

К слову, накануне миланский "Интер" обыграл "Рому" на собственном поле и пробился в полуфинал Кубка Италии.

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