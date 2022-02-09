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Український легіонер забив фантастичний гол за свій клуб (відео)

Автор: Андрій Вирва

Український футболіст Іван Петряк, який виступає за угорський клуб "Фехервар" відзначився чудовим забитим голом у матчі кубка Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В кубку Угорщини відбувся матч між "Фехерваром" та клубом другого дивізіону "Сегед"

Нагадаємо, що за "Фехервар" виступають чотири українські футболісти: Іван Петряк, Євген Макаренко, Богдан Лєднєв та Артем Шабанов

На 16-й хвилині Іван Петряк після передачі Богдана Лєднєва забив другий гол "Фехервара" у матчі.

Для Петряка це вже шостий гол в цьому сезоні. Лєднєв зробив другий асист в трьох матчах за новий клуб.

Матч завершився перемогою "Фехервара" з рахунком 3:0.

Петряк провів на полі 78 хвилин, Лєднєв – 58 хвилин, а Макаренко відіграв увесь матч.

Нагадаємо, що бразильський "Палмейрас" став першим фіналістом Клубного чемпіонату світу з футболу.

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Футбол