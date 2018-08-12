Украинский КПВВ "Каланчак" полностью возобновил работу

При этом оккупанты не пропускают ни людей, ни автомобилей напротив "Чаплынки"

Украинский контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) на границе с оккупированным Крымом "Каланчак" работает в штатном режиме. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ.

"По состоянию на 17:30 КПВВ "Каланчак" работает в штатном режиме. Оккупанты так и не пропускают ни людей, ни автомобилей напротив "Чаплынки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма была приостановлена ​​работа двух КПВВ

В частности, в КПВВ "Каланчак" фиксировались перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни. В региональном управлении ГПСУ отметили, что проводят мероприятия по перенаправлению автомобилей на другие КПВВ.

По информации граждан, которые направлялись через КПВВ "Чаплынка" отсутствовало электропитание.