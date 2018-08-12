Український КПВВ "Каланчак" повністю відновив роботу

При цьому окупанти не пропускають ні людей, ні автомобілів навпроти "Чаплинки"

Український контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з окупованим Кримом "Каланчак" працює в штатному режимі. Про це повідомляє Facebook прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ.

"Станом на 17:30 КПВВ "Каланчак" працює у штатному режимі. Окупанти так і не пропускають ні людей, ні автомобілів навпроти "Чаплинки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Криму була припинена робота двох КПВВ

Зокрема, в КПВВ "Каланчак" фіксувалися перебої в оформленні транспортних засобів у зв'язку з відновленням бази даних української митниці. У регіональному управлінні ДПСУ зазначили, що проводять заходи по перенаправленню автомобілів на інші КПВВ.

За інформацією громадян, які прямували через КПВВ "Чаплинка" було відсутнє електроживлення.