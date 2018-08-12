На границе с оккупированным Крымом остановлена работа двух КПВВ, - ГПСУ

На границе с оккупированным Крымом остановлена работа КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка"

На административной границе с временно оккупированной территории Автономной республики Крым сегодня, 12 августа, была приостановлена ​​работа двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ.

"Сегодня в контрольном пункте "Каланчак" фиксируются перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни. Пешеходы при этом оформляются в установленном порядке", - отметили в ведомстве.

Кроме того, накопление транспортных средств в настоящее время отсутствует - перед КПВВ находится около 25 автомобилей.

В региональном управлении ГПСУ отметили, что проводят мероприятия по перенаправлению автомобилей на другие КПВВ.

"Вместе с тем, по информации граждан, которые направлялись через КПВВ "Чаплинка" напротив, в так называемом "пункте пропуска" оккупантов, отсутствует электропитание (резервные источники также у них не работают). Из-за такой ​​обстановки у оккупантов ни транспортные средства, ни пешеходы не пропускаются", - отметили пограничники.

Добавим, что КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 августа будет временно прекращен пропуск на выход к временно оккупированной территории Луганской области через КПВВ "Станица Луганская".