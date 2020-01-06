Украинский консул посетит в России осужденных политзаключенных Дудку и Бессарабова

Фото: Владимир Дудка и Алексей Бессарабов (коллаж РБК-Украина)

Бессарабова и Дудку этапировали в российский Ставропольский край и поместили в разные колонии

Исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский обещает посетить осужденных по “делу “украинских диверсантов” Владимира Дудко и Алексея Бессарабова, которых этапировали в российские колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

“Подтверждаю, посетим при первой возможности”, - сказал Малышевский.

Ранее сообщалось, что у осужденного в Севастополе в “деле “украинских диверсантов” Владимира Дудки значительно ухудшилось состояние здоровья

Напомним, осужденных по делу "украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали на территорию РФ в Ставропольский край и поместили в разные колонии.

Ранее сообщалось, что украинских политзаключенных Владимира Дудку и Алексея Бессарабова вывезли из аннексированного Крыма в российский Краснодар.

В апреле "суд" Симферополя в аннексированом Крыму вынес приговор Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Украинцев приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Их признали виновными в подготовке диверсий в Крыму.

В ноябре Дудку и Бессарабова этапировали в симферопольское СИЗО Москвы. Сообщалось, что вскоре их должны распределить в колонии для отбывания наказания.