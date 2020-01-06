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Український консул відвідає у Росії засуджених політв'язнів Дудку та Бессарабова

Новини » Суспільство     06.01.2020 - 01:04
Український консул відвідає у Росії засуджених політв'язнів Дудку та Бессарабова
Фото: Володимир Дудка та Олексій Бессарабов (колаж РБК-Україна)

Бессарабова і Дудку етапували у російський Ставропольський край та помістили в різні колонії

Виконувач обов’язків генерального консула України у Ростові-на-Дону Тарас Малишевський обіцяє відвідати засуджених у “справі “українських диверсантів” Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, яких етапували в російські колонії. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

“Підтверджую, відвідаємо за першої можливості”, - сказав Малишевський.

Раніше повідомлялося, що у засудженого в Севастополі у “справі “українських диверсантів” Володимира Дудки значно погіршився стан здоров’я

Нагадаємо, засуджених у справі "українських диверсантів" Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували на територію РФ у Ставропольський край та помістили в різні колонії.

Раніше повідомлялося, що українських політв'язнів Володимира Дудку і Олексія Бессарабова вивезли з анексованого Криму в російський Краснодар.

У квітні 201 року "суд" Сімферополя в анексованому Криму виніс вирок Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову. Українців засудили до 14 років колонії суворого режиму. Їх визнали винними у підготовці диверсій в Криму.

В листопаді Дудку і Бессарабова етапували в сімферопольське СІЗО Москви. Повідомлялося, що незабаром їх мають розподілити в колонії для відбування покарання.

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