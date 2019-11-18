Политзаключенных Дудку и Бессарабова этапировали в Симферополь

Фото: Владимир Дудка и Алексей Бессарабов (коллаж РБК-Украина)

Вскоре их распределят в колонии для отбывания наказания

Фигуранты "дела украинских диверсантов" Владимир Дудка и Алексей Бессарабов находятся в СИЗО оккупированного Симферополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналиста Тараса Ибрагимова.

Он отметил, что на днях осужденных перевезли из Москвы, где рассматривалась аппеляция на приговор.

"Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, осужденные по делу диверсантов снова в СИЗО Симферополя. На днях их привезли этапом из Москвы, где апелляция засилила приговор [14 лет каждому], обратно в Крым", - написал журналист.

По его словам, политзаключенным сегодня передали продукты. Также ожидается, что сегодня-завтра будут свидания с родными.

"Кассационную жалобу адвокаты готовят. Из СИЗО Симферополя Владимира и Алексея через какое-то время распределят в колонии для отбывания наказания", - написал Ибрагимов.

Напомним, ранее сообщалось, что Дудку и Бессарабова этапировали из СИЗО "Матросская тишина" в Москве в неизвестном направлении.

Как известно, 25 сентября Дудку и Бессарабова эпатировали из Крыма в Москву, где 15 октября Верховный суд России рассмотрел апелляцию на приговор по делу украинских политзаключенных.

В апреле Севастопольский городской суд оккупированного Крыма приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого.