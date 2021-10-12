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Украинский кокус в конгрессе США призвал немедленно провести независимый конкурс в набсовет "Нафтогаза"

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Киев, Вторник 12 октября 2021 11:12
Украинский кокус в конгрессе США призвал немедленно провести независимый конкурс в набсовет "Нафтогаза" Фото: "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Четверо членов Конгресса США призвали украинскую власть немедленно провести конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей сопредседателей кокуса Украины в Конгрессе США.

"Кокус Украины в Конгрессе внимательно следит за открытым конкурсом в независимый наблюдательный совет в"Нафтогазе" в соответствии со стандартами, установленными международным сообществом. Надежное корпоративное управление и прозрачность являются ключевыми для обеспечения энергетической безопасности и независимости Украины", - говорится в документе.

Авторы заявления - Марси Каптур (Демпартия, Огайо), Брайан Фицпатрик (Республиканская партия, Пенсильвания), Майк Куигли (Демпартия, Иллинойс) и Энди Харрис (Республиканская партия, Мэриленд) - подчеркнули, что поскольку Украина работает над усилением своей интеграции в сообщество демократий, руководство страны должно продолжать демонстрировать свою приверженность необходимым реформам.

Напомним, во вторник, 7 сентября, сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексею Любченко в течение недели обеспечить объявление конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества НАК "Нафтогаз Украина".

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Нафтогаз Украины
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