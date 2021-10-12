Украинский кокус в конгрессе США призвал немедленно провести независимый конкурс в набсовет "Нафтогаза"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей сопредседателей кокуса Украины в Конгрессе США.

"Кокус Украины в Конгрессе внимательно следит за открытым конкурсом в независимый наблюдательный совет в"Нафтогазе" в соответствии со стандартами, установленными международным сообществом. Надежное корпоративное управление и прозрачность являются ключевыми для обеспечения энергетической безопасности и независимости Украины", - говорится в документе.

Авторы заявления - Марси Каптур (Демпартия, Огайо), Брайан Фицпатрик (Республиканская партия, Пенсильвания), Майк Куигли (Демпартия, Иллинойс) и Энди Харрис (Республиканская партия, Мэриленд) - подчеркнули, что поскольку Украина работает над усилением своей интеграции в сообщество демократий, руководство страны должно продолжать демонстрировать свою приверженность необходимым реформам.