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Украінський кокус в конгресі США закликав негайно провести незалежний конкурс в наглядову раду "Нафтогазу"

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Kиїв, Вівторок 12 жовтня 2021 11:12
Украінський кокус в конгресі США закликав негайно провести незалежний конкурс в наглядову раду "Нафтогазу" Фото: "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Четверо членів Конгресу США закликали українську владу негайно провести конкурс на посади незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву представників співголів кокусу України в Конгресі США.

"Кокус України в Конгресі уважно стежить за відкритим конкурсом в незалежну наглядової раду в "Нафтогазі" відповідно до стандартів, встановлених міжнародним співтовариством. Надійне корпоративне управління та прозорість є ключовими для забезпечення енергетичної безпеки та незалежності України", - йдеться в документі.

Автори заяви - Марсі Каптур (Демпартія, Огайо), Брайан Фіцпатрік (Республіканська партія, Пенсильванія), Майк Квіглі (Демпартія, Іллінойс) та Енді Гарріс (Республіканська партія, Меріленд)- підкреслили, що оскільки Україна працює над посиленням своєї інтеграції в спільноту демократій та вільного світу, керівництво країни повинно продовжувати демонструвати свою прихильність необхідним реформам.

Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня, повідомлялось, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль надав доручення першому віце-прем’єр-міністру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу стосовно відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства НАК "Нафтогаз України".

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Нафтогаз України
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