Украінський кокус в конгресі США закликав негайно провести незалежний конкурс в наглядову раду "Нафтогазу"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву представників співголів кокусу України в Конгресі США.

"Кокус України в Конгресі уважно стежить за відкритим конкурсом в незалежну наглядової раду в "Нафтогазі" відповідно до стандартів, встановлених міжнародним співтовариством. Надійне корпоративне управління та прозорість є ключовими для забезпечення енергетичної безпеки та незалежності України", - йдеться в документі.

Автори заяви - Марсі Каптур (Демпартія, Огайо), Брайан Фіцпатрік (Республіканська партія, Пенсильванія), Майк Квіглі (Демпартія, Іллінойс) та Енді Гарріс (Республіканська партія, Меріленд)- підкреслили, що оскільки Україна працює над посиленням своєї інтеграції в спільноту демократій та вільного світу, керівництво країни повинно продовжувати демонструвати свою прихильність необхідним реформам.