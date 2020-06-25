Украинский игрок НБА Алексей Лень заразился коронавирусом

Фото: Алексей Лень (nba.com)

Сейчас украинец находится на самоизоляции

Украинский игрок американского баскетбольного клуба "Сакраменто Кингс" Алексей Лень сдал положительный тест на коронавирус. Также COVID-19 обнаружили у его партнеров по команде Бадди Хилда и Джабари Паркера.

Об этом сообщает CBS Sports.

Украинец в истории Instagram поблагодарил специалистов клуба за оперативную диагностику и подчеркнул, что уже отправился на самоизоляцию.

Kings center Alex Len says he has tested positive for coronavirus. Statement from Len, who emerged as key rotation piece for Sacramento prior to NBA hiatus: pic.twitter.com/A5yBcL8Obc — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2020

В нынешнем сезоне Лень провел 49 матчей, набирая в среднем 8 очков за игру, совершая 1 передачу и 6 подборов.

Сезон Национальной баскетбольной лиги (НБА), как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63-67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Возобновление турнира планируется в конце июля в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Напомним, первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заразился коронавируса.

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Автор: Вера Олейник