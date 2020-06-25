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Український гравець НБА Олексій Лень заразився коронавірусів

Новини » Спорт     25.06.2020 - 09:19
Український гравець НБА Олексій Лень заразився коронавірусів
Фото: Олексій Лень (nba.com)

Зараз українець перебуває на самоізоляції

Український гравець "Сакраменто Кінгс" Олексій Лень отримав позитивний тест на коронавірус. Також COVID-19 виявили у його партнерів по команді Бадді Хілд і Джабарі Паркера.

Про це повідомляється на сайті американського баскетбольного клубу.

Українець в історії Instagram подякував фахівцям клубу за оперативну діагностику і підкреслив, що вже відправився на самоізоляцію.

У нинішньому сезоні Лінь провів 49 матчів, набираючи в середньому 8 очок за гру, роблячи 1 передачу і 6 підбирань.

НБА офіційно призупинила проведення сезону 12 березня через виявлення коронавірусу у Руді Гобера. НБА планує відновити матчі 30 липня в Орландо.

Нагадаємо, перша ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович заразився коронавірусом.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України баскетболНБААлексей ЛеньбаскетболистКоронавірус
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