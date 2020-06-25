Український гравець НБА Олексій Лень заразився коронавірусів

Зараз українець перебуває на самоізоляції
Український гравець "Сакраменто Кінгс" Олексій Лень отримав позитивний тест на коронавірус. Також COVID-19 виявили у його партнерів по команді Бадді Хілд і Джабарі Паркера.
Про це повідомляється на сайті американського баскетбольного клубу.
Українець в історії Instagram подякував фахівцям клубу за оперативну діагностику і підкреслив, що вже відправився на самоізоляцію.
Kings center Alex Len says he has tested positive for coronavirus. Statement from Len, who emerged as key rotation piece for Sacramento prior to NBA hiatus: pic.twitter.com/A5yBcL8Obc— Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2020
У нинішньому сезоні Лінь провів 49 матчів, набираючи в середньому 8 очок за гру, роблячи 1 передачу і 6 підбирань.
НБА офіційно призупинила проведення сезону 12 березня через виявлення коронавірусу у Руді Гобера. НБА планує відновити матчі 30 липня в Орландо.
Нагадаємо, перша ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович заразився коронавірусом.
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Автор: Вера Олейник