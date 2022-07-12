UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинский хоккеист Чолач тренируется в клубе НХЛ

Фото: Артур Чолач в составе сборной Украины (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

В лагере "Вегас Голден Найтс" подготовку к грядущему сезону начал украинский защитник Артур Чолач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

19-летний украинец попал в тренировочный лагерь развития талантов "Вегаса". В прошлом году он уже находился в ростере команды на этом же этапе подготовки.

Чолач, которого "Голден Найтс" выбрали на драфте НХЛ-2021, попал в список из 44 хоккеистов. Очевидно, защитник проведет несколько выставочных поединков. По их мотивам определится дальнейшая судьба хоккеиста.

После пребывания в лагере в прошлом году Чолача отдали в Хоккейную лигу Онтарио. Там в составе "Берри Кольтс" он набрал 13 очков в 56-ти матчах.

Уроженец Львова Чолач дебютировал в Карпатской юношеской хоккейной лиге в составе новояворовских "Галицких Львов" в сезоне 2016/17. Затем находился в структуре московского ЦСКА, откуда перебрался в "Нью-Джерси Титанс".

Также юниор недолго выступал за белоцерковский "Барс" и киевский "Сокол". В составе сборной Украины Артур Чолач провел 5 поединков.

Напомним, что "Монреаль" выбрал словака Слафковски под первым номером драфта НХЛ-2022.

К слову, новый сезон НХЛ начнется в октябре с матчей в столице Чехии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
хоккейНХЛ