Украинский хоккеист Чолач тренируется в клубе НХЛ

19-летний украинец попал в тренировочный лагерь развития талантов "Вегаса". В прошлом году он уже находился в ростере команды на этом же этапе подготовки.

Чолач, которого "Голден Найтс" выбрали на драфте НХЛ-2021, попал в список из 44 хоккеистов. Очевидно, защитник проведет несколько выставочных поединков. По их мотивам определится дальнейшая судьба хоккеиста.

После пребывания в лагере в прошлом году Чолача отдали в Хоккейную лигу Онтарио. Там в составе "Берри Кольтс" он набрал 13 очков в 56-ти матчах.

Уроженец Львова Чолач дебютировал в Карпатской юношеской хоккейной лиге в составе новояворовских "Галицких Львов" в сезоне 2016/17. Затем находился в структуре московского ЦСКА, откуда перебрался в "Нью-Джерси Титанс".

Также юниор недолго выступал за белоцерковский "Барс" и киевский "Сокол". В составе сборной Украины Артур Чолач провел 5 поединков.