Украинский хавбек "Шахтера" может продолжить карьеру в Турции

Фото: Виктор Коваленко (twitter.com/fcshakhtar)

Летом он получит статус свободного агента

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко заинтересовал турецкий "Бешикташ". Об этом сообщает ресурс Milliyet.

Стамбульский клуб готовится к значительным изменениям в своем составе в новом сезоне и планирует снизить средний возраст команды.

Однако из-за потерь доходов в связи с паузой в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса, "Бешикташ" не сможет выделить большую сумму на трансфер. Поэтому клуб обратил внимание на игрока, который может достаться ему бесплатно.

Контракт Коваленко с действующими чемпионами Украины действителен до конца июня 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек забил два гола и отдал результативную передачу в 21 матче за "Шахтер" во всех турнирах.

На вынужденную паузу в чемпионате Турции "Бешикташ" ушел на пятом месте в турнирной таблице.

Напомним, защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Эдуард Соболь, выступающий за "Брюгге" на правах аренды, может перейти в бельгийский клуб на постоянной основе.