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Український хавбек "Шахтаря" може продовжити кар'єру в Туреччині

Новини » Спорт     14.04.2020 - 16:49
Український хавбек "Шахтаря" може продовжити кар'єру в Туреччині
Фото: Віктор Коваленко (twitter.com/fcshakhtar)

Влітку він отримає статус вільного агента

Півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко зацікавив турецький "Бешикташ". Про це повідомляє ресурс Milliyet.

Стамбульський клуб готується до значних змін у своєму складі в новому сезоні і планує знизити середній вік команди.

Однак через втрати доходів у зв'язку з паузою в чемпіонаті, викликаною пандемією коронавірусу, "Бешикташ" не зможе виділити велику суму на трансфер. Тому клуб звернув увагу на гравця, який може дістатися йому безкоштовно.

Контракт Коваленко з діючими чемпіонами України чинний до кінця червня 2020 року. У нинішньому сезоні хавбек забив два голи і віддав результативну передачу в 21 матчі за "Шахтар" у всіх турнірах.

На вимушену паузу в чемпіонаті Туреччини "Бешикташ" пішов на п'ятому місці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, захисник донецького Шахтаря і збірної України Едуард Соболь, який виступає за "Брюгге" на правах оренди, може перейти в бельгійський клуб на постійній основі.

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