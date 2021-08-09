Украинский гимнаст подал апелляцию на свое отстранение из-за допинга

Украинский гимнаст Олег Верняев обжалует решение Арбитража Комитета по этике в гимнастике (GEF). Поскольку его дисквалифицировали на четыре года из-за допинга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верняева в Instagram.
"Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS и сейчас ждем открытия производства", - написал украинский спортсмен.
Напомним, в середине июля стало известно, что Арбитраж Комитета по этике в гимнастике дисквалифицировал Верняева на четыре года, поскольку в его организме обнаружили концентрацию мельдония.