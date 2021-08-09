UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинский гимнаст подал апелляцию на свое отстранение из-за допинга

Автор: РБК-Украина

Украинский гимнаст Олег Верняев обжалует решение Арбитража Комитета по этике в гимнастике (GEF). Поскольку его дисквалифицировали на четыре года из-за допинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верняева в Instagram.

"Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS и сейчас ждем открытия производства", - написал украинский спортсмен.

Напомним, в середине июля стало известно, что Арбитраж Комитета по этике в гимнастике дисквалифицировал Верняева на четыре года, поскольку в его организме обнаружили концентрацию мельдония.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020