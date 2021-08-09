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Український гімнаст подав апеляцію на своє відсторонення через допінг

Автор: РБК-Україна

Український гімнаст Олег Верняєв оскаржить рішення арбітражу Комітету з етики в гімнастиці (GEF). Оскільки його дискваліфікували на чотири роки через допінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Верняєва в Instagram.

"Ми з командою подали апеляційну скаргу в CAS і зараз чекаємо відкриття виробництва", - написав український спортсмен.

Нагадаємо, в середині липня стало відомо, що арбітраж Комітету з етики в гімнастиці дискваліфікував Верняєва на чотири роки, оскільки в його організмі виявили концентрацію мельдонію.

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