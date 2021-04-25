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Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы в опорном прыжке

Новина українською → Берн, Воскресенье 25 апреля 2021 17:22
Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы в опорном прыжке Фото: украинские гимнасты Игорь Радивилов и Анастасия Бачинская (facebook.com/olympicua)
Автор: РБК-Украина

В последний день чемпионата Европы по гимнастике украинские спортсмены выиграли две награды, который проходил в Берне (Швейцария). Игорь Радивилов завоевал золото в опорном прыжке, а Анастасия Бачинская заняла третье место в упражнениях на бревне среди девушек.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В опорном прыжке Игорь Радивилов защитил статус чемпиона Европы, второй год подряд заняв первое место на континентальном первенстве. Украинский спортсмен набрал 14,716 балла. Серебро завоевал гимнаст из Израиля Андрей Медведев из Израиля. Бронза у британца Джарни Реджини-Морана.

В упражнениях на бревне у девушек бронзу завоевала украинская гимнастка Анастасия Бачинская, набравшая 13,333 балла. Она пропустила вперед француженку Меланью Де Хесус Дос Сантос и представительницу Нидерландов Санне Веверс.

В еще одном финале с участием украинского спортсмена - 17-летний Илья Ковтун на брусьях занял пятое место, набрав 14,933 балла. В многоборье он завоевал бронзовую медаль.

Напомним, украинские спортсмены завоевали уже 104 лицензии для участия в соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Лицензионный отбор во многих видах спорта еще продолжается и завершится в начале июля.

Отметим, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, будут прививать китайской вакциной CoronaVac против коронавируса производства Sinovac Biotech.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпийских игр в Токио планируют подготовить 300 гостиничных номеров для спортсменов с положительным тестом на коронавирус.

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