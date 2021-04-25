Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы в опорном прыжке

В последний день чемпионата Европы по гимнастике украинские спортсмены выиграли две награды , который проходил в Берне (Швейцария). Игорь Радивилов завоевал золото в опорном прыжке, а Анастасия Бачинская заняла третье место в упражнениях на бревне среди девушек.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины .

В опорном прыжке Игорь Радивилов защитил статус чемпиона Европы, второй год подряд заняв первое место на континентальном первенстве. Украинский спортсмен набрал 14,716 балла. Серебро завоевал гимнаст из Израиля Андрей Медведев из Израиля. Бронза у британца Джарни Реджини-Морана.

В упражнениях на бревне у девушек бронзу завоевала украинская гимнастка Анастасия Бачинская, набравшая 13,333 балла. Она пропустила вперед француженку Меланью Де Хесус Дос Сантос и представительницу Нидерландов Санне Веверс.

В еще одном финале с участием украинского спортсмена - 17-летний Илья Ковтун на брусьях занял пятое место, набрав 14,933 балла. В многоборье он завоевал бронзовую медаль.