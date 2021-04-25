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Український гімнаст Ігор Радівілов виграв золото на чемпіонаті Європи в опорному стрибку

Новость на русском → Берн, Неділя 25 квітня 2021 17:22
Український гімнаст Ігор Радівілов виграв золото на чемпіонаті Європи в опорному стрибку Фото: українські гімнасти Ігор Радівілов і Анастасія Бачинська (facebook.com/olympicua)
Автор: РБК-Україна

В останній день чемпіонату Європи з гімнастики українські спортсмени виграли дві нагороди, який проходив в Берні (Швейцарія). Ігор Радівілов завоював золото в опорному стрибку, а Анастасія Бачинська посіла третє місце у вправах на колоді серед дівчат.

Про це повідомила в Facebook прес-служба Національного олімпійського комітету України.

В опорному стрибку Ігор Радівілов захистив статус чемпіона Європи, другий рік поспіль посівши перше місце на континентальній першості. Український спортсмен набрав 14,716 бала. Срібло завоював гімнаст з Ізраїлю Андрій Медведєв з Ізраїлю. Бронза у британця Джарна Реджини-Морана.

У вправах на колоді у дівчат бронзу завоювала українська гімнастка Анастасія Бачинська, яка набрала 13,333 бала. Вона пропустила вперед француженку Мелані Де Хесус Дос Сантос і представницю Нідерландів Санні Веверс.

У ще одному фіналі за участю українського спортсмена - 17-річний Ілля Ковтун на брусах посів п'яте місце, набравши 14,933 бала. У багатоборстві він завоював бронзову медаль.

Нагадаємо, українські спортсмени завоювали вже 104 ліцензії для участі в змаганнях на Олімпійських іграх в Токіо.Ліцензійний відбір у багатьох видах спорту ще триває і завершиться на початку липня.

Відзначимо, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо в 2021 році, будуть прищеплювати китайської вакциною CoronaVac проти коронавірусу виробництва Sinovac Biotech.

Раніше повідомлялося, що організатори Олімпійських ігор в Токіо планують підготувати 300 готельних номерів для спортсменів з позитивним тестом на коронавірус.

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