Украинский футболист "Генка" рассказал о ситуации с его трансфером

Фото: Руслан Малиновский (krcgenk.be)

С его слов, клуб не сдержал обещание

Украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский рассказал о ситуации с переходом в другой клуб. Его слова цитирует Het Nieuwsblad.

Ранее сообщалось, что итальянская "Сампдория" убедила бельгийский клуб продать футболиста примерно за 12 млн евро.

"Они не сдерживают обещания и искажают мои слова. Это было мое решение не отправляться с командой на сбор. Я честно сказал об этом тренеру, потому что не хотел мешать формированию новой команды", - сказал Малиновский.

С его слов, он мог бы многое рассказать о "Генке", но не будет этого делать из уважения к одноклубникам и фанам. Он лишь надеется, что клуб больше не будет выставлять его в плохом свете, чтобы уйти, не испортив отношений.

В минувшем сезоне украинский хавбек помог "Генку" стать чемпионом Бельгии. В 37 матчах турнира 26-летний игрок забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не готовится к новому сезону в составе немецкого "Шальке". Он продолжает поиски нового клуба и занимается переговорами.