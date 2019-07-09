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Украинский футболист "Генка" рассказал о ситуации с его трансфером

Новости » Спорт    09.07.2019 - 15:22
Украинский футболист "Генка" рассказал о ситуации с его трансфером
Фото: Руслан Малиновский (krcgenk.be)

С его слов, клуб не сдержал обещание

Украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский рассказал о ситуации с переходом в другой клуб. Его слова цитирует Het Nieuwsblad. 

Ранее сообщалось, что итальянская "Сампдория" убедила бельгийский клуб продать футболиста примерно за 12 млн евро. 

"Они не сдерживают обещания и искажают мои слова. Это было мое решение не отправляться с командой на сбор. Я честно сказал об этом тренеру, потому что не хотел мешать формированию новой команды", - сказал Малиновский. 

С его слов, он мог бы многое рассказать о "Генке", но не будет этого делать из уважения к одноклубникам и фанам. Он лишь надеется, что клуб больше не будет выставлять его в плохом свете, чтобы уйти, не испортив отношений. 

В минувшем сезоне украинский хавбек помог "Генку" стать чемпионом Бельгии. В 37 матчах турнира 26-летний игрок забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не готовится к новому сезону в составе немецкого "Шальке". Он продолжает поиски нового клуба и занимается переговорами. 

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