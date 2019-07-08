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Футболист сборной Украины близок к переходу в чемпионат Италии

Новости » Спорт    08.07.2019 - 12:17
Футболист сборной Украины близок к переходу в чемпионат Италии
Фото: Руслан Малиновский (krcgenk.be)

Клуба Серии А удалось убедить чемпиона Бельгии продать Малиновского

"Сампдория" и "Генк" близки к завершению сделки по трансферу хавбека сборной Украины Руслана Малиновского. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Альфредо Педуллы. 

Клубу Серии А удалось убедить чемпиона Бельгии в переходе 26-летнего украинца, предложив меньше, чем 15 млн евро с бонусами. 

Теперь главный вопрос заключается в том, останется ли Массимо Ферреро на посту президента "Сампдории". Источник заявляет, что все решится в ближайшие дни, а сама смена владельца вряд ли повлияет на трансфер Малиновского.

В прошлом сезоне Малиновский провел за "Генк" 37 матчей во всех турнирах, забил 16 голов, отдал 16 результативных передач. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не готовится к новому сезону в составе немецкого "Шальке". Он продолжает поиски нового клуба и занимается переговорами. 

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