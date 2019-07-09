Український футболіст "Генка" розповів про ситуацію з його трансфером

Фото: Руслан Малиновський (krcgenk.be)

З його слів, клуб не дотримав обіцянки

Український півзахисник бельгійського "Генка" Руслан Малиновський розповів про ситуацію з переходом в інший клуб. Його слова цитує Het Nieuwsblad.

Раніше повідомлялося, що італійська "Сампдорія" переконала бельгійський клуб продати футболіста приблизно за 12 млн євро.

"Вони не стримують обіцянки і спотворюють мої слова. Це було моє рішення не вирушати з командою на збір. Я чесно сказав про це тренеру, бо не хотів заважати формуванню нової команди", - сказав Малиновський.

З його слів, він міг би багато розповісти про "Генк", але не буде цього робити з поваги до одноклубникам і фанам. Він лише сподівається, що клуб більше не буде виставляти його в поганому світлі, щоб піти, не зіпсувавши відносин.

Минулого сезону український хавбек допоміг "Генку" стати чемпіоном Бельгії. У 37 матчах турніру 26-річний гравець забив 13 голів і віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Євген Коноплянка не готується до нового сезону в складі німецького "Шальке". Він продовжує пошуки нового клубу і займається переговорами