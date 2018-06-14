Украинский форвард Будковский перешел в аренду во французский клуб

Условия личного контракта игрока в новом клубе не разглашаются

Нападающий донецкого "Шахтера" Филипп Будковский следующий сезон проведет в "Сошо" на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Условия личного контракта игрока в новом клубе не разглашаются.

Отметим Филипп Будковский является воспитанником "Шахтера", но не сыграл ни одного официального матча за первую команду.

Прошлый сезон украинский форвард также провел в аренде. Первую половину сезона украинец отыграл за бельгийский "Кортрейк", а затем отправился в российский "Анжи". Украинский игрок также выступал на правах аренды за "Зарю", "Севастополь" и "Мариуполь".

Французский футбольный клуб "Сошо" в сезоне-2018/19 будет выступать в Лиге 2.