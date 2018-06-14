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Український форвард Будковський перейшов в оренду до французького клубу

НовиниСпорт    14.06.2018 - 17:24

Умови особистого контракту гравця в новому клубі не розголошуються

Нападаючий донецького "Шахтаря" Філіп Будковський наступний сезон проведе в "Сошо" на правах оренди. Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Умови особистого контракту гравця в новому клубі не розголошуються.

Зазначимо Філіп Будковський є вихованцем "Шахтаря", але не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду.

Минулий сезон український форвард також провів в оренді. Першу половину сезону українець відіграв за бельгійський "Кортрейк", а потім відправився в російський "Анжи". Український гравець також виступав на правах оренди за "Зорю", "Севастополь" і "Маріуполь".

Французький футбольний клуб "Сошо" в сезоні-2018/19 буде виступати в Лізі 2.

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Теги публікації: Шахтар, Аренда, Франція  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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