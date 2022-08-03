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Украинский фонд впервые стал партнером производителя "Байрактаров"

Фото: директор фонда Тарас Чмут и глава Baykar Халук Байрактор (savelife.in.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский благотворительный фонд "Вернись живым" подписал меморандум о партнерстве с турецкой компанией Baykar, которая производит известные украинцам беспилотники "Байрактар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вернись живым".

Меморандум о дальнейшем партнерстве был заключен в Стамбуле. Документ подписал директор фонда Тарас Чмут и глава компании Baykar Халук Байрактар.

"Отныне не только государство является игроком на международном уровне вооружения страны, но и такие фонды как наш. И мы готовы к этому присоединяться и оказывать плечо поддержки государству, в том числе изделиями военного назначения", - заявил директор фонда.

Стороны не раскрывают детали своего партнерства, но заявили, что планируют обеспечивать друг друга всесторонней поддержкой.

Соглашение между фондом и компанией Baykar стало возможным благодаря тому, что в марте этого года "Вернись живым" получил от украинских властей разрешение на импорт товаров военного назначения.

В сентябре 2021 года соглашение о партнерстве было заключено между Baykar и украинским Министерством обороны. Стороны договорились построить общий центр по эксплуатации беспилотников. Также в Украине планируется строительство завода по производству "Байракторов".

Какое оружие производит компания Baykar

Компания Baykar стала известной в Украине благодаря своим ударным беспилотникам, которые были взяты на вооружение украинской армии. Компания известна своими беспилотниками Bayraktar TB2, который используется в Украине, и Bayraktar Akinci.

Напомним, в конце июля фонд "Вернись живым" рассказал о приобретении трех "Байрактаров" для украинской армии.

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