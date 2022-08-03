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Український фонд вперше став партнером виробника "Байрактарів"

Фото: директор фонду Тарас Чмут та глава Baykar Халук Байрактар (savelife.in.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Український благодійний фонд "Повернись живим" підписав меморандум про партнерство з турецькою компанією Baykar, яка виготовляє відомі українцям безпілотники "Байрактар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Повернись живим".

Меморандум про подальше партнерство був укладений у Стамбулі. Документ підписав директор фонду Тарас Чмут та очільник компанії Baykar Халук Байрактар.

"Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі Фонди як наш. І ми готові до цього долучатися та надавати плече підтримки державі, в тому числі виробами військового призначення", - заявив директор фонду.

Сторони не розкривають деталі свого партнерства, але заявили, що планують забезпечувати одне одного всебічною підтримкою.

Угода між фондом та компанією Baykar стала можливою завдяки тому, що у березні цього року "Повернись живим" отримав від української влади дозвіл на імпорт товарів військового призначення.

У вересні 2021 року угода про партнерство була укладена між Baykar та українським Міністерство оборони. Сторони домовилися побудувати спільний центр з експлуатації безпілотників. Також в Україні планується будівництво заводу з виробництва "Байрактарів".

Яку зброю виготовляє компанія Baykar

Компанія Baykar стала відомою в Україні завдяки своїм ударним безпілотникам, які були взяті на озброєння української армії. Компанія відома своїми безпілотниками Bayraktar TB2, який використовується в Україні, і Bayraktar Akinci.

Нагадаємо, наприкінці липня фонд "Повернись живим" розповів про придбання трьох "Байрактарів" для української армії.

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