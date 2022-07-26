UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские волонтеры впервые в истории приобрели "Байрактары": что известно

Фото: Украинские волонтеры впервые приобрели "Байрактары" для военных (facebook.com/backandalive)
Автор: Илона Свиридова

Украинский благотворительный фонд "Вернись живым" стал первым в истории Украины, кто смог напрямую приобрести комплекс Bayraktar TB2 и передать его украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал фонда "Вернись живым".

Волонтеры приобрели три беспилотника "Байрактар" общей стоимостью 16,5 млн долларов. Но речь идет не просто о беспилотных летательных аппаратах, а именно о полноценной автономной системе. В нее входят:

  • система воздушной связи;
  • мобильный комплекс наземного управления;
  • наземный терминал передачи данных;
  • система распознавания "свой-чужой";
  • три ударных беспилотника;
  • несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
  • и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

Закупленные комплексы, как рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, должны очень сильно усилить украинские подразделения, в первую очередь разведки.

Напомним, ранее закупить беспилотники "Байрактар" хотел фонд Сергея Притулы, но компания-производитель решила предоставить дроны бесплатно.

Кроме того, недавно в Польше смогли собрать деньги на покупку "Байрактара" для украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
благотоврительностьВойна в Украине