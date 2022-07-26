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Українські волонтери вперше в історії придбали "Байрактари": що відомо

Фото: Українські волонтери вперше придбали "Байрактари" для військових (facebook.com/backandalive)
Автор: Ілона Свиридова

Український благодійний фонд "Повернись живим" став першим в історії України, хто зміг напряму придбати комплекс Bayraktar TB2 та передати його українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал фонду "Повернись живим".

Волонтери придбали три безпілотники "Байрактар" загальною вартістю 16,5 млн доларів. Але мова йде не просто про безпілотні літальні апарати, а саме про повноцінну автономну систему. До неї входять:

  • система повітряного зв’язку;
  • мобільний комплекс наземного управління;
  • наземний термінал передачі даних;
  • система розпізнавання "свій-чужий";
  • три ударних безпілотники;
  • декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;
  • та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.

Закуплені комплекси, як розповів глава ГУР Кирило Буданов, мають дуже сильно посилити українські підрозділи, в першу чергу - розвідки.

Нагадаємо, раніше закупити безпілотники "Байрактар" хотів фонд Сергія Притули, але компанія-виробник вирішила надати дрони безкоштовно.

Крім того, нещодавно у Польщі змогли зібрати гроші на купівлю "Байрактара" для українських військових.

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