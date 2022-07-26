Українські волонтери вперше в історії придбали "Байрактари": що відомо

Український благодійний фонд "Повернись живим" став першим в історії України, хто зміг напряму придбати комплекс Bayraktar TB2 та передати його українським військовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал фонду "Повернись живим".
Волонтери придбали три безпілотники "Байрактар" загальною вартістю 16,5 млн доларів. Але мова йде не просто про безпілотні літальні апарати, а саме про повноцінну автономну систему. До неї входять:
Закуплені комплекси, як розповів глава ГУР Кирило Буданов, мають дуже сильно посилити українські підрозділи, в першу чергу - розвідки.
Нагадаємо, раніше закупити безпілотники "Байрактар" хотів фонд Сергія Притули, але компанія-виробник вирішила надати дрони безкоштовно.
Крім того, нещодавно у Польщі змогли зібрати гроші на купівлю "Байрактара" для українських військових.
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