Украинский флот пополнится двумя десантно-штурмовыми катерами, - командующий ВМС

Создание "москитного флота" предполагается к 2020 году

Флот Военно-морских сил Украины пополнится двумя десантно-штурмовыми катерами "Кентавр". Об этом заявил командующий ВМС Игорь Воронченко в интервью "Радио Свобода".

"На подходе десантно-штурмовые катера типа "Кентавр". Были определенные проблемы с оборудованием, но они решены ‒ агрегаты, которых не хватало, уже на судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком". Вскоре два "Кентавра" будут спущены на воду. Удачные, считаю, катера, их отдельные характеристики превышают аналогичные "Рапторы", которыми вооружен российский ВМФ", - сообщил Воронченко.

Он отметил лучшую маневренность и десантовместимость катеров, которые могут вместить взвод морской пехоты.

"Производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противника ожидает неожиданность", - отметил вице-адмирал.

Он заявил, что ВМС контролируют ситуацию на Азовском море.

"Могу заверить, что обстановку в Азовском море мы анализируем, контролируем, соответствующие контрмеры отработали. Силы для отражения возможного нападения есть. ВМС начеку", - добавил Воронченко.

Командующий ВМС отметил, что за 17 дней июня пограничники РФ задержали 49 иностранных судов, направлявшихся в Мариуполь и Бердянск.

Также Воронченко сказал, что создание "москитного флота", способного в ближней морской зоне отразить возможное нападение противника, предполагается к 2020 году.

Напомним, боевики обстреляли населенный пункт Зайцево.