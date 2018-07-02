Український флот поповниться двома десантно-штурмовими катерами, - командувач ВМС

Створення "москiтного флоту" передбачається до 2020 року

Флот Військово-морських сил України поповниться двома десантно-штурмовими катерами "Кентавр". Про це заявив командувач ВМС Ігор Воронченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"На підході десантно-штурмові катери типу "Кентавр". Були певні проблеми з обладнанням, але вони вирішені ‒ агрегати, яких не вистачало, вже на суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". Незабаром два "Кентавра" будуть спущені на воду. Вдалі, вважаю, катери, їх окремі характеристики перевищують аналогічні "Раптори", якими озброєний російський ВМФ", - повідомив Воронченко.

Він зазначив кращу маневреність і десантовмiсткiсть катерів, які можуть вмістити взвод морської піхоти.

"Виробнику бронекатерів я запропонував кілька ідей щодо додаткового оснащення. Противника чекає несподіванка", - зазначив віце-адмірал.

Він заявив, що ВМС контролюють ситуацію на Азовському морі.

"Можу запевнити, що обстановку в Азовському морі ми аналізуємо, контролюємо, відповідні контрзаходи відпрацювали. Сили для відбиття можливого нападу є. ВМС напоготові", - додав Воронченко.

Командувач ВМС зазначив, що за 17 днів червня прикордонники РФ затримали 49 іноземних суден, що прямували в Маріуполь і Бердянськ.

Також Воронченко сказав, що створення "москитного флоту", здатного в ближній морській зоні відбити можливий напад противника, передбачається до 2020 року.

Нагадаємо, бойовики обстріляли населений пункт Зайцево.