Украинский дзюдоист Ядов завоевал Гран-при в Португалии
Фото: украинский дзюдоист Богдан Ядов (facebook.com/olympicua)
Украинский дзюдоист Богдан Ядов попал на пьедестал почета. Он получил Гран-при в рамках IJF World Tour, который проходит в Португалии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК.
На пути к награде Ядов уверенно выиграл свою группу, одолев нидерландца Вергорстерта и монгола Баянмунха.
В полуфинале наш дзюдоист уступил будущему чемпиону соревнований молдованину Денису Виеру, а в поединке за "бронзу" выиграл у японца Ямато Фукуду.
Ранее мы писали, что украинец Хаммо проиграл россиянину в поединке за "бронзу" по дзюдо на Олимпиаде-2020.