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Украинский дзюдоист Ядов завоевал Гран-при в Португалии

Новина українською →
Суббота 29 января 2022 04:50
Украинский дзюдоист Ядов завоевал Гран-при в Португалии Фото: украинский дзюдоист Богдан Ядов (facebook.com/olympicua)
Автор: Анна Полисученко

Украинский дзюдоист Богдан Ядов попал на пьедестал почета. Он получил Гран-при в рамках IJF World Tour, который проходит в Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК.

На пути к награде Ядов уверенно выиграл свою группу, одолев нидерландца Вергорстерта и монгола Баянмунха.

В полуфинале наш дзюдоист уступил будущему чемпиону соревнований молдованину Денису Виеру, а в поединке за "бронзу" выиграл у японца Ямато Фукуду.

Ранее мы писали, что украинец Хаммо проиграл россиянину в поединке за "бронзу" по дзюдо на Олимпиаде-2020.

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