Український дзюдоїст Ядов завоював Гран-прі в Португалії
Фото: український дзюдоїст Богдан Ядов (facebook.com/olympicua)
Український дзюдоїст Богдан Ядов потрапив на п'єдестал пошани. Він отримав Гран-прі в рамках IJF World Tour, який проходить в Португалії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК.
На шляху до нагороди Ядов впевнено виграв свою групу, здолавши нідерландця Вергорстерта і монгола Баянмунха.
У півфіналі наш дзюдоїст поступився майбутньому чемпіону змагань молдованину Денису Вієру, а в поєдинку за "бронзу" виграв у японця Ямато Фукуду.
Раніше ми писали, що українець Хаммо програв росіянину в поєдинку за "бронзу" з дзюдо на Олімпіаді-2020.