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Український дзюдоїст Ядов завоював Гран-прі в Португалії

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Субота 29 січня 2022 04:50
Український дзюдоїст Ядов завоював Гран-прі в Португалії Фото: український дзюдоїст Богдан Ядов (facebook.com/olympicua)
Автор: Анна Полисученко

Український дзюдоїст Богдан Ядов потрапив на п'єдестал пошани. Він отримав Гран-прі в рамках IJF World Tour, який проходить в Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК.

На шляху до нагороди Ядов впевнено виграв свою групу, здолавши нідерландця Вергорстерта і монгола Баянмунха.

У півфіналі наш дзюдоїст поступився майбутньому чемпіону змагань молдованину Денису Вієру, а в поєдинку за "бронзу" виграв у японця Ямато Фукуду.

Раніше ми писали, що українець Хаммо програв росіянину в поєдинку за "бронзу" з дзюдо на Олімпіаді-2020.

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