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Украинский дует вышел в полуфинал парного турнира по теннису Kyiv Open

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 03:34
Украинский дует вышел в полуфинал парного турнира по теннису Kyiv Open Фото: Сергей Стаховский и Денис Молчанов (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Анна Полисученко

Украинский дует вышел в полуфинал парного турнира по теннису Kyiv Open. Сергей Стаховский и Денис Молчанов вышли в полуфинал парного турнира серии ATP Challenger Tour, который проходит в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН.

В четвертьфинале украинский дуэт обыграл Олега Приходько, который выступал в паре с россиянином Яном Бондаревским.

Стаховский и Молчанов добыли победу менее чем за час. За игру партнеры реализовали три брейкпоинта из шести, а также допустили одну двойную ошибку.

В полуфинале украинский дуэт сыграет с Хонатаном Эйссериком и Кентеном Гали из Франции.

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