Український дует вийшов у півфінал парного турніру з тенісу Kyiv Open. Сергій Стаховський і Денис Молчанов вийшли в півфінал парного турніру серії ATP Challenger Tour, який проходить в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН .

У чвертьфіналі український дует обіграв Олега Приходька, який виступав у парі з росіянином Яном Бондаревським.

Стаховський і Молчанов здобули перемогу менш ніж за годину. За гру партнери реалізували три брейкпоінти з шести, а також допустили одну подвійну помилку.

У півфіналі український дует зіграє з Хонатаном Ейссеріком і Кентеном Галі з Франції.